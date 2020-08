Depois de Pedro Crispim ter usado as suas redes sociais para se despedir das suas funções de comentador na edição 'Big Brother 2020', foi a vez de Ana Arrebentinha usar a mesma via para fazer o mesmo.

"Ontem foi o meu último dia no extra do 'Big Brother', foram três meses muito intensos onde aprendi, onde ri e chorei onde dei tudo o que tinha e que não tinha", começa por escrever a humorista e comentadora.

"O meu objetivo em todos os projetos é aprender, aprendi com as apresentadoras, aprendi com os meus colegas comentadores e comentadoras, aprendi com todos os concorrentes e aprendi com todos vocês que durante três meses fizeram deste programa líder .Muito OBRIGADA", continuou, deixando por fim um agradecimento especial a Cláudio Ramos - apresentador desta edição do reality show.

"E um enorme obrigada por tudo, pelo profissionalismo, companheirismo pelo ser humano que é, por tudo o que conquistou ao grande e enorme Cláudio Ramos", terminou.

