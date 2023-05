A modelo desfilou na passadeira vermelha do festival de cinema com um visual com efeito plastificado.

Depois de ter optado por um look que deixou os seios à mostra na festa dos 25 anos da Art of Elysium em Cannes, Julia Fox continuou em França e voltou a surpreender. A modelo não faltou à antestreia de 'The Idol' no Festival de Cinema de Cannes, na noite desta segunda-feira, dia 22 de maio, e deu nas vistas com um visual Nicolas Jebran. Com um vestido de apenas uma alça que faz parte da coleção de verão 2023 e com efeito plastificado, é assim que pode ver Julia Fox nas imagens da galeria. O que também não passou despercebido foi a maquilhagem, tendo optado por um batom preto. Leia Também: Julia Fox com look completamente transparente da cintura para cima















Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram