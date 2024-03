Depois de ter estado na antestreia de 'Road House' em Londres, Daniela Melchior juntou-se ao restante elenco do filme da Prime Video em Nova Iorque, esta terça-feira, dia 19 de março.

No que ao look diz respeito, após ter estado no Reino Unido com um vestido branco, desta vez optou por um elegante modelo preto, igualmente comprido e com transparência na zona superior. Veja algumas fotografias na galeria.

De recordar que além da portuguesa, fazem parte do elenco de 'Road House' nomes como Jake Gyllenhaal. O filme chega à Prime Video no dia 21 de março.

Leia Também: Jake Gyllenhaal ao lado da namorada e dos pais em antestreia de filme