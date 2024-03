Jake Gyllenhaal não esteve sozinho na antestreia de 'Road House', que decorreu na terça-feira, dia 19 de março, em Nova Iorque.

O ator juntou-se aos pais, Stephen Gyllenhaal e Naomi Foner Gyllenhaal, e à namorada, Jeanne Cadieu, como pode ver nas imagens da galeria.

Para a ocasião, os pais de Jake Gyllenhaal usaram elegantes looks casuais. Já o ator optou pelo clássico fato preto com camisa branca, mas acrescentando um pouco de cor ao usar uma gravata amarela. Por sua vez, Jeanne Cadieu foi a combinar com o namorado ao escolher um longo vestido preto decotado.

De recordar que a portuguesa Daniela Melchior também faz parte do elenco de 'Road House'.

