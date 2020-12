O episódio de tensão nos bastidores do filme 'Missão: Impossível' revelou a faceta mais autoritária de Tom Cruise e parece que a dimensão que o tema levou o ator a tirar uns dias de férias antes do que seria previsto.

De acordo com o Page Six, depois de se ter exaltado com a equipa, Tom Cruise decidiu 'afastar-se' para umas mini férias de Natal.

Recorde-se que foi divulgado um áudio no qual o ator grita com outros funcionários por estes terem desrespeitado as distâncias de segurança. Membros da equipa chegaram mesmo a pedir a demissão.

