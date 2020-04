Na tarde desta quinta-feira, Cristina Ferreira partilhou com os fãs que viu o filme 'O Milagre da Cela 7' e ficou extremamente comovida com a história, uma produção turca de 2019. Pouco depois, Liliana Aguiar mostrou partilhar do mesmo sentimento.

A socialite também assistiu à longa-metragem e não deixou de a recomendar aos seguidores: "Pessoal vejam este filme, 'Milagre na cela 7'. Chorei muito. Grande lição de vida. Lingo lingo".

Vale referir que o filme está disponível na Netflix e atingiu hoje a segunda posição entre os 10 conteúdos mais vistos na plataforma.

