A minissérie da Netflix 'Adolescência' continua a dar que falar. Tânia Ribas de Oliveira foi uma das figuras públicas que assistiu à produção, deixando uma reflexão sobre a mesma.

"Jamie, 13 anos, acusado de homicídio. Já tudo se disse sobre esta série. Hesitei muito porque só o trailer me tirou a respiração", começa por dizer.

"Tenho um filho com quase 13 anos e sentia que não era capaz. Terminei a série hoje e nem vale a pena falar sobre o que senti durante e no final do último episódio. Solucei em lágrimas durante uma hora seguida e a angústia manteve-se durante todo o dia", confessa.

"Para quem ainda não viu, vejam. Para quem já viu: o mundo está aí, virado do avesso e não há lições de moral para ninguém. As crianças só precisam de amor e atenção e, muitas vezes, isso não chega porque o mundo, a escola, as frustrações, a adolescência com tudo o que isso implica, as amizades, os grupos… podem superar todo o amor. Não me sai da cabeça a última frase daquele pai. “Desculpa, filho.” Doeu. A ver, na Netflix. E a mestria de se fazer tudo com um plano único?", terminou.