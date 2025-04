Tânia Ribas de Oliveira destaca-se pelo seu talento enquanto comunicadora, mas também pelo seu rasgado sorriso, com o qual dá as boas-vindas aos convidados do seu programa na RTP1, 'A Nossa Tarde'.

Na sua página de Instagram, a apresentadora fez uma partilha em tom de brincadeira sobre a sua adolescência.

"Ainda bem que os pais me obrigaram a usar aparelho nos dentes na adolescência! Para a quantidade de vezes que os mostro durante toda a vida, valeu a pena!"

Ora veja:

