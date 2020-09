Luísa Castelo-Branco deixa de ser comentadora do 'Passadeira Vermelha', da SIC Caras. Depois de sete anos a colaborar com o formato, a escritora anunciou a sua saída num vídeo publicado nas redes sociais esta sexta-feira, dia 11.

"Foi um projeto de sete anos que me deu muito gozo, em que aprendi imenso, era um universo que eu desconhecia. Antes demais, o meu agradecimento à SIC, à produção a toda a gente que trabalha por trás das câmaras. E, claro, aos comentadores e à querida Liliana [Campos] que tanta paciência teve para nos aturar", começou por dizer.

"Para mim, chegou a altura de partir, quiçá para novos desafios. É sempre importante, em dado momento da vida, abraçar-mos novos sonhos", acrescentou.

A escritora terminou o vídeo com uma mensagem especial dedicada para "todas as pessoas da sua geração": "Comecei a fazer televisão por acaso aos 46, tive um AVC aos 49 escrevi o meu primeiro romance ao 52, o 'Grande Sonho da Minha Vida', e continuo à procura de mais desafios que me mantenham viva. Não deixem nunca que digam que estamos velhos ou que somos dispensáveis".

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Luísa Castel-Branco (@luisacastelbranco) a 11 de Set, 2020 às 10:06 PDT

Leia Também: Mariama Barbosa revela regra caricata para dar presentes de casamento