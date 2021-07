Demi Moore foi mãe pela segunda vez há precisamente 30 anos. No dia 20 de julho de 1991 nasceu Scout LaRue, fruto do casamento terminado com Bruce Willis.

No Instagram, Demi fez questão de assinalar esta data especial, tendo dedicado uma carinhosa mensagem à filha do meio.

"Já estavas a traçar o teu caminho único quando decidiste chegar 3,5 semanas mais cedo", começou escrever.

"[...] Aprendo contigo todos os dias. Inspiro-me em ti. Gosto mesmo de ti. E estou honrada por ser tua mãe. Animada por estar a partilhar esta vida contigo. Amo-te loucamente", acrescentou.

Veja a mensagem na íntegra:

De lembrar que Demi e o ex-marido, Bruce Willis, são também pais de Rumer, de 32 anos, e Tallulah, de 27.

