Demi Lovato celebrou o seu 30.º aniversário em agosto deste ano. Em entrevista à revista Spin, a cantora mostrou-se muito grata por chegar a esta marca que, segundo confessou, não acreditou que atingiria.

"É algo que eu pensei que fosse impossível de acontecer. Mesmo em momentos de sobriedade, a minha depressão era tão forte que eu achava que não chegaria aqui hoje", justificou.

A cantora, que tem tido um passado ligado às drogas e ao álcool, explicou ainda que se encontra num "novo capítulo" da sua vida. "Tenho a certeza que as pessoas estão cansadas de me ouvir falar de mim mesma. Não foi uma jornada perfeita. Tem sido muito difícil chegar onde estou hoje com as mudanças que fiz. Estou a honrar todas as minhas emoções, não apenas as positivas", acrescentou.

