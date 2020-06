Demi Lovato está mais apaixonada que nunca e o deserto do Joshua Tree foi o último cenário que serviu de palco para o seu amor com o ator Max Ehrich, com quem assumiu publicamente o namoro em março deste ano.

Passados agora três meses, a cantora e a cara metade desfrutaram de um fim de semana romântico e deliciaram os fãs com imagens nas quais se mostram cúmplices e unidos.

"Obrigada por me fazeres tão feliz, meu querido. Adoro viver aventuras contigo", escreveu Demi Lovato na legenda da sequência de fotografias.

Clique na galeria para ver.

