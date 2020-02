Demi Lovato foi a voz do hino norte-americano na edição deste ano do Super Bowl, que se realizou na noite de domingo, em Miami. O que muitos não sabiam era que este era um sonho que a atriz guardava há mais de uma década.

Como a própria partilhou nas suas redes sociais, em 2010 desabafou no Twitter que gostaria de ser a intérprete do hino na final do campeonato mais famoso dos Estados Unidos.

Demi Lovato afirmou que "um dia" essa oportunidade iria chegar, o que se veio a confirmar esta madrugada.

Vale referir que esta é a segunda atuação da artista desde que regressou aos palcos. Demi esteve um ano e meio afastada do mundo da música devido a uma overdose que a deixou entre a vida e a morte no verão de 2018.

