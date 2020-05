Demi Lovato comentou as fotos atrevidas de Anitta com o namorado, Gui Araújo. A cantora norte-americana reagiu à publicação com emojis de chamas, comentário que não passou despercebidos aos olhos dos fãs de Anitta.

Como destaca a revista Quem, foram muitos os comentários dos internautas ao ver a reação de Demi, e muitos fãs mostraram-se com esperança das cantores fazerem uma música juntas em breve.

"Por esta eu não esperava", disse um seguidor. "Quero feat", lê-se noutro comentário.

Além disso, realça ainda a publicação, muitos fãs pediram a Demi para participar num dos diretos de Anitta, como aconteceu com Katy Perry.

