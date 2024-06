Foi lançada hoje, 14 de junho, a nova música de Rosinha e Bárbara Tinoco. 'Deixou-me a Mala no Comboio' promete ser o 'hit' do verão e está a ser alvo dos mais diversos elogios, quer no YouTube - onde foi lançado o videoclipe - quer nas redes sociais.

"A história de um casal já de alguma idade, juntos há uma vida. Gostam muito de viajar. Iam a caminho de Albufeira quando o pior aconteceu", escreveu Bárbara numa partilha no Instagram na qual destacou o lançamento.

Poderá ouvir - e ver o videoclipe - da música de seguida.

