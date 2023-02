Já passaram três anos desde que Ângelo Rodrigues enfrentou a fase mais difícil da sua vida, que o mudaria profundamente para sempre. No verão de 2019, o ator ficou em coma na sequência de uma grave infeção que desenvolveu na perna e que o deixou à beira da morte.

Recordando esse difícil momento, Iva Domingues fez uma pergunta ao ator.

"Recebi um telefonema à noite para ir ao hospital porque não sabiam o que ia acontecer. Deitei-me ao teu lado, falei contigo. Fiquei assustada porque as máquinas reagiram. Fiquei sempre na dúvida. Será que ele me ouve?".

"Lembro-me da experiência de quase morte que tive. Tenho um grande apagão dessa semana na minha vida. Lembro-me de sentir uma sensação de paz, sentia-me largado na escuridão. Lá só encontrei o vazio", recorda Ângelo.

"Não tinha medo, senti uma enorme paz. Eu queria reclamar a propriedade da minha existência, mas ninguém me ouvia. Acredito que as vozes eram uma influência para me trazerem de novo à vida", acrescenta.

Posteriormente, o ator faz uma reflexão: "Mudou tanta coisa. Há sempre a expectativa que uma pessoa tenha todas as respostas do mundo, mas ainda não as tenho. Mergulhei dentro de mim, encontrei um guerreiro e obriguei-o a lutar. Começou uma jornada nova".

Ângelo garantiu igualmente que o relacionamento com a sua imagem mudou. "Antes olhava para o corpo como uma forma de mecanismo de recompensa por uma baixa autoestima. Fui bem sucedido nessa camuflagem. Hoje em dia a atividade física não tem nada a ver com a vaidade, apenas com a disciplina e a resiliência. (...) Sinto-me um pouco mais seguro, mas passamos por tantas flutuações na vida", completa.

