Foi hoje (11 de fevereiro) transmitida a tão aguardada conversa entre Iva Domingues e Ângelo Rodrigues. Esta foi uma entrevista franca, com confissões de ambas as partes.

O ator começou por responder à pergunta 'de milhões' depois da comunicadora reparar que tinha um novo anel no dedo. "Vou aproveitar este momento para dizer-te que continuo solteiro, completamente solteiro. Foi um presente de um aluno do voluntariado que fiz no Nepal", esclareceu o artista.

O ator confessou igualmente que depois do seu relacionamento com Iva - que durou sete anos - ter terminado em 2016, voltou a apaixonar-se.

"Depois da nossa relação não me viste numa relação longa. Fiquei mais concentrado em limar coisas em mim, em desenvolver vida interior e em arrumar a casa", disse o artista, notando que tem procurado o seu desenvolvimento pessoal e em dar sentido à vida (daí as muitas viagens e desafios que tem aceitado no estrangeiro, como o voluntariado).

Durante a conversa, Iva recordou igualmente a primeira vez que a filha, Carolina, deu um abraço a Ângelo, na época em que o ator e a apresentadora ainda namoravam. A apresentadora lembra que o artista ficou atrapalhado, sem saber o que fazer, aproveitando a conversa para lhe perguntar o porquê de se sentir assim.

"Foi a primeira vez que vi um esboço de família unida, não trazia essa imagem de casa. Ver isso, ter-te a ti a mostrar o que é o amor e como se ama uma pessoa e como é amar incondicionalmente, tudo isso eram coisas pelas quais ainda não tinha passado. Deste-me isso. Acredito que vocês me ensinaram a amar", disse Ângelo, resposta que deixou Iva particularmente emocionada.

Uma vez que têm 11 anos de diferença, Iva perguntou igualmente se Ângelo considerava que a diferença de idades poderia constituir um problema num relacionamento amoroso. "Pode tornar-se um problema, mas quando existe um sentimento mútuo isso não tem qualquer relevância. Mas como estão em diferentes fases da vida, pode ser motivo de discórdia. Não foi o que aconteceu connosco?", questionou o entrevistado em forma de reflexão.

A separação de Iva Domingues não foi fácil para Ângelo. Hoje, este consegue nomear as duas coisas que mais lhe custaram na altura. "A primeira foi aprender a confiar de novo em alguém e a segunda a tua filha, Carolina. Custou-me largá-la, porque tínhamos construído uma relação forte e, de repente, por uma escolha minha, teve de arcar com as consequências e eu também. Não foi o fim do mundo, porque pude vê-la, mas depois aconteceu algo que nos separou: estávamos em países diferentes".

Questionado sobre se guarda algum arrependimento, o entrevistado confessou que lamenta não ter aprofundado as relações ao longo da sua vida, quer em termos românticos, quer de amigos e família. "Fui percebendo ao longo da vida que algumas das minhas relações se esgotavam na superficialidade. Por minha culpa, por não conseguir entregar-me numa primeira instância. Por ter medo que as pessoas me possam magoar, depois o voltar da escuridão é muito mais difícil. Inconscientemente sempre mantive uma linha que não me permitia passar por grandes perturbações.

Arrependo-me disso. Vejo a vida de toda a gente a evoluir, sinto que devia ter apostado mas em algumas pessoas, dizer-lhes o que sentia. Estou nesse dilema: preciso de apostar mais nas pessoas que realmente amo. A vida precisa de testemunhas", defende.

"As mulheres que amas, amas para sempre?", perguntou por fim Iva.

"As pessoas especiais na nossa vida passam a morar em nós. Tu foste especial. Vais estar comigo para sempre. As mulheres que passaram na minha vida e que foram especiais vou amá-las para sempre, claro que sim", concluiu o convidado.