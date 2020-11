Aurea tem estado no centro das atenções nas últimas horas na Internet. O motivo? O visual escolhido para a mais recente emissão do 'The Voice Portugal', da RTP1, que esteve novamente no ar este domingo.

O que mais despertou a atenção dos internautas no look da cantora, e uma das juradas do programa, foi uma blusa branca decotada.

"O decote da Aurea é para tirar espectadores ao 'Big Brother'?", escreveu um internauta no Twitter.

"Andei para trás na box para ver o 'The Voice Portugal'. Não foi por causa da música", lê-se ainda entre as muitas reações.

