A decoração usada no programa 'Cristina ComVida', que terminou em janeiro deste ano, está à venda e pode ser adquirida através do site da marca Laskasas.

"A decoração da casa ComVida já pode ser vossa", anuncia a apresentadora, realçando o facto de todos os produtos estarem com 20% de desconto.

"Depois de vários convidados, de muitos momentos de partilha, diálogo, proximidade e de muita diversão, os produtos do programa de Cristina Ferreira podem ser seus e, para além de toda a elegância e personalidade Laskasas, levam consigo as inúmeras histórias repartidas com milhares de portugueses", pode ler-se no link onde estão disponíveis os vários artigos que terá visto em direto durante as emissões do programa de fim de tarde da TVI.

