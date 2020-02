Deborah Secco deixou os fãs rendidos com aquele que se pensa ser o seu último disfarce do Carnaval 2020. Para rematar as festividades, vestiu-se a combinar com a filha, Maria Flor, de quatro anos.

Mascaradas de porquinhas, a atriz e a menina fizeram-se notar com um fato repleto de lantejoulas cor de rosa bebé e bandoletes em tule no mesmo tom.

Foram partilhadas várias imagens nas redes sociais da atriz e a caixa de comentários reuniu consenso: a dupla estava para lá de amorosa.

Veja na galeria.

Leia Também: Ninguém ficou indiferente ao ousado look de Deborah Secco no Carnaval