Débora Picoito está de volta ao ativo na indústria musical. A antiga participante da 'Casa dos Segredos' tem um novo single.

'Queres falar pra quê?' é o nome do tema que será lançado no canal de YouTube da artista no próximo domingo, 7 de agosto, às 19h00.

"Está quase", realçou Débora ao partilhar na rede social Instagram um teaser promocional do videoclipe.

