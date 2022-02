Débora Neves resolveu fazer algumas alterações no seu rosto. A ex-concorrente de 'Big Brother 2021' recorreu a uma clínica de estética para proceder às mudanças na testa, lábios, queixo e olheiras.

Tal como revela uma recente partilha no Instagram de Débora, esta submeteu-se a uma "harmonização facial completa" que inclui um conjunto de procedimentos.

A ex-'BB' fez aplicação de botox na parte superior do rosto, para atenuar as rugas da testa, colocou ácido hialurónico nos sulcos nasogenianos e malar, com vista a criar sustentação ao rosto e conferir um efeito lifting natural, preenchimento de olheiras, eliminando os papos e a cor escura e dando ao rosto um aspeto mais jovial e descansado, preenchimento labial e, por fim, preenchimento do mento (queixo), "um tratamento essencial nesta harmonização facial".

Clique para o lado na publicação abaixo para ver as várias imagens do antes e depois.

