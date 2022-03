Débora Monteiro 'derreteu' os admiradores do Instagram ao partilhar uma fotografia absolutamente irresistível das filhas gémeas, as pequenas Alba e Júlia.

A atriz e apresentadora evidenciou os visuais das meninas a propósito da Semana da Moda de Lisboa.

Recorde-se que as filhas são frutos do relacionamento de Débora com Miguel Mouzinho, de quem está noiva.

