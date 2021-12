Este sábado, 11 de dezembro, foi repleto de emoções para Débora Monteiro. A comunicadora estreou-se a solo na apresentação com a condução do programa 'Estamos em Casa', onde acabou por ser surpreendida com o pedido de casamento do namorado, Miguel Mouzinho.

Após a manhã de emoções, Débora usou a sua conta de Instagram para expressar a sua gratidão.

"Obrigada a todos pelo carinho. Fui muito feliz esta manhã, rodeada de pessoas que admiro, amigos do coração e com uma equipa que me fez sentir realmente em casa", notou.

Hoje, domingo, poderá voltar a ver Débora no pequeno ecrã, desta vez no programa 'Domingão'.

