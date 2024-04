Horas depois de ter saído da 'casa mais vigiada do país', Catarina Sampaio reencontrou-se com aquela que considera ser a sua "obra mais perfeita".

A ex-concorrente do 'Big Brother' partilhou ao final do dia de ontem, 22 de abril, um vídeo no qual surge a brincar com o filho, de quem tanto falou durante a sua participação no programa.

"Feliz, onde mora todo o amor do mundo, com a minha obra mais perfeita! Depois da minha saída do 'Big Brother 2024'", escreveu Catarina na legenda da partilha.

"És linda", "amor para a vida toda", "forte personalidade" e "o melhor abraço do mundo" são alguns dos elogios deixados na caixa de comentários. Veja o vídeo em causa na galeria.

