A vida de Carolina Deslandes deu uma volta de 360 graus nos últimos tempos. Além de ter ficado, assim como muitos outros artistas, com todos os concertos adiados por causa da pandemia, a vida pessoal também mudou com a separação.

Momentos que levaram a artista a refletir e a partilhar um desabafo na sua página de Instagram, esta sexta-feira, 16 de abril.

"Não vos sei dizer o número de vezes em que cheguei a casa e pensei 'trabalhei 12 horas, estou rebentada. Mas vale mesmo a pena, ir atrás do que eu quero e matar-me a trabalhar!' Era um motivo de orgulho trabalhar muito. Querer muito. Dar tudo. E de repente separei-me e a minha vida pessoal era um deserto", começou por escrever.

"Tinha três filhos que são a minha vida, mais que o meu coração, mas não sabia nada mais sobre mim. Nem sobre nada. A não ser que trabalhava muito e que queria muito conseguir alcançar tudo o que tinha imaginado. Porquê? Porque toda a gente nos ensina isso. 'Vai atrás do que tu queres!'; 'Quem corre por gosto não cansa!' E as nossas relações pessoais? Connosco? Com os nossos amigos? Com a nossa família? Com a pessoa que escolhemos para dividir a vida? Ficam onde? A gasolina para o sucesso é a felicidade, não é o sucesso que é gasolina. É a felicidade", refletiu.

"Dêem prioridade ao vosso tempo de descanso, ao vosso tempo em família, a namorar. Permitam-se. Ser 'workaholic' não é cool. Não vamos incentivar mais essa ideia. É preciso tempo para cultivarmos a pessoa que queremos ser. É preciso tempo para ver os nossos filhos crescer. Para beijar na boca. Para dormir até tarde. Para rejeitar uma chamada de trabalho e ler um livro. Era só isto", destacou.

Recorde-se que Carolina Deslandes separou-se Diogo Clemente no ano passado. O casal tem em comum os pequenos Santiago, Benjamim e Guilherme.

