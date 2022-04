Sara Prata - que foi mãe pela primeira vez em 2020 - destacou na sua página de Instagram algumas fotografias em que aparece com os futuros papás Matilde Breyner e Tiago Felizardo.

Amigos há vários anos, a atriz destacou a amizade que os une e mostrou-se, sobretudo, feliz por o casal estar prestes a dar as boas-vindas ao primeiro bebé.

"Ai que o tempo voa e de repente já somos uns adultos com os nossos bebés. Amo-vos amigos. Há anos a crescer lado a lado, com tudo o que a vida tem sido para nós. E aqui estamos, eu já com um bebé e os meus meninos à espera do deles. Que bonita é a amizade, que bonita é a vida", escreveu.

Leia Também: Sara Prata na SIC para ser entrevistada por Júlia Pinheiro