"Este foi sem dúvida o melhor ano da minha, houve uma mudança completa": foi desta forma que Tiago Carreira descreveu 2024 em declarações ao Fama ao Minuto, durante um evento da Samsung Eletrodomésticos, que aconteceu em Lisboa.

O modelo, de 30 anos, foi pai de Maria em junho e, desde então, a sua vida nunca mais foi a mesma, tendo mudado - obviamente - para melhor.

A nível de trabalho, projetos não têm faltado para Tiago, que sorri ao pensar na decisão que tomou aos 20 anos, quando decidiu deixar para trás a carreira enquanto jogador de futebol e apostar na moda.

"Joguei futebol até aos 20 anos e aos 21 tomei a decisão de abraçar esta profissão", revelou, confessando que se "sentiu desiludido com o futebol".

"Quando te dizem uma coisa e não fazem, os contratos não se adequam muito à minha personalidade. No último projeto, que já foi profissional, comecei a ver coisas com que não me identificava tanto... Sou uma pessoa que gosta dos pôr os pontos nos is", acrescentou, enquanto explicava o que o levou a tomar esta decisão.

O entrevistado contou que sempre teve "muita vontade de viajar" e que o percurso na moda lhe permitiu fazer isto. "Não foi uma decisão fácil, mas foi completamente acertada", reconhece.

"Os primeiros quatro meses foram difíceis. Estava sozinho, em países completamente diferentes de Portugal. Foi complicado gerir essas logísticas emocionalmente, mas é uma aprendizagem. Foi um salto de crescimento muito grande e que fez muito do que sou hoje", notou ainda.

Apesar de adorar viajar, desde que foi pai que estar ausente do país se tornou mais complicado, tendo em conta que as saudades começam a bater nestes momentos. "Quero muito manter-me aqui em Portugal", sublinhou.

Mesmo a moda sendo o seu maior amor, há uma outra área que tem atraído o manequim: a representação. "Já tive algumas experiências e é por aí que quero fazer algo, mas não faço grande pressão, porque sou mesmo muito feliz a fazer moda e sinto que há ainda muita coisa para fazer".

