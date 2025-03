A família de Joana Vaz vai aumentar. A grande novidade foi anunciada nas últimas horas na conta oficial de Instagram da influenciadora digital.

"O melhor de 2025 está a caminho. A família vai crescer e não podíamos estar mais felizes", começou por declarar.

As suas palavras surgem acompanhadas de um vídeo no qual, juntamente com o marido e o filho mais velho, Henrique, mostra uma ecografia do bebé que está a caminho.

"O Rico foi promovido a mano mais velho", lê-se ainda nas imagens, captadas nas Maurícias - onde a família se encontra atualmente de férias.

