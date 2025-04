Joana Vaz descobriu o sexo do segundo filho e partilhou com os seguidores do Instagram a grande novidade.

A influenciadora digital ficou a saber que está grávida de uma menina juntamente com o marido e o filho mais velho de ambos, Henrique.

O casal partiu um bolo de olhos fechados, com Henrique a ver, descobrindo ao abrir os olhos que o interior era cor de rosa.

Eis abaixo a partilha que mostra a revelação.

