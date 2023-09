Joana Diniz está de férias em Formentera e usou as redes sociais para partilhar algumas fotografias destes dias ao sol.

Na sua conta no Instagram, a ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' mostrou-se na praia, no mar, deixando uma reflexão, dizendo não compreender o motivo pelo qual as pessoas fazem mais de oito horas de viagem em busca do "paraíso".

"Depois de conhecer as ilhas espanholas fico a pensar como é que ainda há pessoas (como eu em tempos) a fazerem mais de 8h de avião e outras tantas em escalas para irem para o paraíso", começou por escrever Joana.

"Paraíso esse que não se encontra por vezes temperatura de água tão quente como esta, cor de água como esta, meteorologia incrível, segurança na ilha 100%. Este paraíso fica a 1h40 de Lisboa. Chama-se Formentera e estou literalmente apaixonada por ela. Queria uns dias para descansar a cabeça. Estou a conseguir e a aproveitar ao máximo este verdadeiro paraíso", concluiu.

Leia Também: Sónia Jesus celebra conquista de Joana Diniz: "Vai com tudo!"