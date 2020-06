Sem dúvida que um dos aspetos pelo qual Kim Kardashian se tornou conhecida foi o seu corpo. Com curvas bem delineadas, a empresária gosta de as evidenciar através de vários registos que vai partilhando com os seus seguidores das redes sociais.

Recentemente, Kim partilhou um vídeo na sua conta de Instagram onde mostra a sua cintura 'impossível', uma vez que o contraste que faz com as ancas é enorme.

Na legenda da publicação, a mulher de Kanye West revela que está a usar um corpete que ajuda ainda mais a definir esta forma de 'sereia'.

Ora veja...

Leia Também: Kim Kardashian quebra regra parental com filhos de Kourtney Kardashian