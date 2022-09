Fernando Semedo deu mais um passo na sua carreira e abriu a primeira loja The Cookie Cake, em São Bento, Lisboa. Na véspera, o chef mostrava-se ansioso para o grande dia.

"É de coração cheio, a bater rápido demais, que partilho com todos que amanhã abro as portas da minha primeira loja The Cookie Cake. A minha boutique, em Lisboa, tal e qual como imaginei. Pensei em todos os detalhes, ultrapassei desafios, dei passos em frente, outros atrás para voltar a dar mais uns em frente. Lutei. Não desisti e acreditei. Acreditei sempre. E hoje, nervoso, estou a algumas horas de realizar o meu sonho", começou por dizer numa publicação que fez na sua página de Instagram.

"Não podia deixar de vos agradecer, a todos, que neste quadradinho do telemóvel me apoiaram, apoiam, sonharam comigo e nem imaginam a força que me dão para seguir em frente. Gratidão", acrescentou, esta terça-feira.

Uma boutique que conta com uma "carta onde, para os mais gulosos, o famoso crumble do bolo de bolacha pode ser comprado à dose", adianta um comunicado enviado às redações. "Tem disponível o The Cookie Cake para todos os gostos: pequenos, grandes, à fatia ao copo", acrescentam.

Além da loja física, destaca a mesma nota, as encomendas online mantêm-se, mas "provisoriamente sem serviço de entrega".

Entretanto, já depois de abrir portas, Fernando Semedo voltou a usar o Instagram para mostrar de novo o quanto está feliz.

"Não podia deixar de passar para vos agradecer o carinho, as mensagens de apoio, pela abertura da minha primeira loja The Cookie Cake Boutique. Agradecer do fundo do meu coração a todas as pessoas. [...] Estou completamente de coração cheio por este primeiro dia, superou completamente as minhas expectativas", disse.

Na mesma publicação, além de destacar o apoio da equipa, deixou também um agradecimento especial à noiva, Salome. "Tem bem mais jeito a fazer serviço de balcão que eu", admitiu, destacando a boa disposição.

De recordar que Fernando Semedo - que participou no 'Big Brother Famosos' - conversou com o Fama ao Minuto cerca de dois meses antes de abrir a primeira loja.

