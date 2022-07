Depois de ter participado no 'Big Brother Famosos', Fernando Semedo vive uma fase feliz não só pelo carinho que tem recebido, mas também pelas conquistas profissionais.

Apesar de a abertura da primeira loja 'The Cookie Cake' já estar planeada antes de entrar na casa mais vigiada do país, a "visibilidade" que o programa lhe trouxe veio a dar mais força à conquista dos seus sonhos.

Os desejos de trocar as alianças com Salomé e de ter crianças a correr pela casa continuam bem presentes, mas tudo acontecerá na altura certa.

Meses após o fim da participação no 'Big Brother', como tem sido a sua vida?

Muito feliz com o amor que recebo, as palavras de força e apoio das pessoas, tanto nas redes sociais como na rua. O carinho que mostram deixa-me bastante animado e motivado a seguir em frente. Estou ansioso para abrir as portas da minha loja nova e receber todos de sorriso no rosto e retribuir o carinho.

Quando fui convidado para participar no programa, a loja The Cookie Cake já estava em obras e com intenção de abrir em breve

No programa acabou por expor o lado mais pessoal. Sente que foi libertador?

Foi uma grande aprendizagem e não contava com uma experiência a esse nível. Sinto que houve um desenvolvimento pessoal muito grande.

Tem-se encontrado com alguns colegas do 'Big Brother'. Como ficaram as relações com os outros ex-concorrentes? Tem contado com o apoio deles cá fora? Houve alguém em particular que o surpreendeu mais?

A amizade mantém-se, felizmente. Claro que, cá fora, temos a família, o trabalho e não estamos tão próximos mas acompanhamo-nos e, acima de tudo, torcemos pelo sucesso uns dos outros. Mas, sempre que podemos, conseguimos estar juntos.

Quando aceitei o convite foi com o objetivo de dinamizar a marca, o meu nome, o meu talento

E no que diz respeito ao lado profissional, o programa abriu portas?

Quando fui convidado para participar no programa, a loja 'The Cookie Cake' já estava em obras e com intenção de abrir em breve, mas a visibilidade ajudou muito ao nível profissional e estão a surgir projetos e parcerias muito interessantes.

Em maio, anunciou o fechar de um ciclo, o da 'Gin Lovers', para se dedicar ao 'The Cookie Cake' e à abertura da sonhada primeira loja. O que nos pode dizer sobre esta nova aventura?

Foi uma decisão ponderada, achei que era o momento certo para me focar em exclusivo na minha marca.

Depois da abertura da minha loja em Lisboa, muito em breve, gostava de expandir para o Porto e o Algarve

Marco Costa também conseguiu arrancar com o seu projeto depois de participar num reality show da TVI. Quando o Fernando participou no 'Big Borther' foi com esse objetivo, de tentar traçar o mesmo caminho?

Quando fui convidado para o 'Big Brother Famosos' já tinha a minha marca, o meu negócio e o meu nome. Já trabalhava a 'The Cookie Cake' desde 2016. Quando aceitei o convite foi com o objetivo de dinamizar a marca, o meu nome, o meu talento.

Na altura certa, com a estabilidade que procuramos, tratamos da festa

Que outros sonhos gostava de concretizar em breve?

Depois da abertura da minha loja em Lisboa, muito em breve, gostava de expandir para o Porto e o Algarve.

Também ficou noivo este ano, durante a última gala da segunda edição do 'Big Brother Famosos'. Já começaram a preparar o casamento? Já há data? Ou não será para breve e estão agora focados nos novos projetos profissionais?

Estamos os dois bastante focados na vida profissional, eu na abertura da loja e a Salomé na média para mestrado, resta-nos pouco tempo livre para dedicar ao casamento. Na altura certa, com a estabilidade que procuramos, tratamos da festa [risos].

Ser pai é também um sonho do Fernando... Já é tema de conversa com a Salomé?

Sim, partilhamos o sonho de sermos pais, mas ainda não é tema, é um sonho que temos em comum.

Onde gostava de estar daqui a cinco anos?

Realizado profissionalmente, com as minhas lojas 'The Cookie Cake' espalhadas por Portugal e não só… Ter já alguns projetos ao nível da restauração bem encaminhados. E, claro, dois filhos a correr pela casa junto da minha família e rodeados de amigos.

