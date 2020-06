Longe do filho, que está a viver no Brasil com a mãe enquanto Neymar mora atualmente em França, o jogador de futebol está cheio de saudades do menino.

A jogar no Paris Saint-Germain, o futebolista recorreu à sua página de Instagram para mostrar publicamente a falta que sente do seu rapaz, destacando uma fotografia do pequeno Davi Lucca, de oito anos.

"Saudade! Amo-te", escreveu Neymar, de coração apertado, na legenda da foto do filho que pode ver na publicação abaixo.

Uma partilha que não passou despercebida aos olhos de muitos seguidores.

Recorde-se que o menino é fruto da relação terminada de Neymar com Carol Dantas.

