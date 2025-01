Para Taylor Swift, 2024 foi um ano épico, com dezembro a marcar o fim da sua digressão, 'The Eras Tour, após 149 concertos em cada canto do mundo.

A cantora chegou a partilhar algumas reflexões acerca do seu tempo livre enquanto se encontrava 'on the road', sendo que a mesma admitiu que só saía da cama para comer nesta altura complicada.

No entanto, nem tudo era descanso e recuperação, uma vez que surgiram algumas fotos inéditas da cantora.

Num carrossel de fotos partilhadas por uma dançarina de Taylor, Jeslyn Gorman, a artista surge a viver 'o sonho' enquanto se deleita num iate em biquíni, rodeada de amigos e outros membros da sua equipa - alguns de há mais de 10 anos.

Numa das fotografias, Taylor Swift aparece deitada de costas, com um boné de basebol e o cabelo trançado, aproveitando o sol e o céu azul brilhante. Sobre a mesa pode ver-se um balde de champanhe, mas ele está cheio de água e não de álcool, embora Taylor tenha um cocktail pousado numa bandeja ao seu lado, sugerindo que não foi um passeio de iate sem álcool.

Ora veja.

