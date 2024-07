O DJ Pocoyo, a DJ Ovelha Choné, a Casa do Ruca, piscina de barcos, jogos de água, pinturas faciais, insufláveis ou uma zona de recreio do Panda, foram algumas das animações presentes no maior evento infantil em Portugal que contou com mais de 30 mil visitantes, seguindo agora para o Estádio do Mar, em Matosinhos, a 13 e 14 de julho e terminando a 20 de julho, no Estádio Municipal José Bento Pessoa, na Figueira da Foz.

Os fãs do canal tiveram ainda a oportunidade de usufruir de um momento de Meet&Greet com a Masha e o Urso, Cocomelon, a Abelha Maia e Willy, os Trolls e Dudu e Tota e da habitual parada em que puderam cumprimentar e dançar com as suas personagens preferidas.

O Festival Panda – “À Conquista de Medalhas!” pretende incentivar as crianças a praticar desporto e a adotar um estilo de vida mais ativo, já que nesta edição especial, as personagens do Panda e os seus amigos mostram o seu talento e determinação em competições divertidas e emocionantes, inspiradas nos Jogos Olímpicos.

Esta é uma produção conjunta do Canal Panda e da Lemon Live Entertainment, especialmente preparada para famílias e crianças de todas as idades (com entrada gratuita para crianças entre os 0 e os 24 meses), disponibilizando duas sessões separadas, uma para a manhã, com início às 9h00, e outra à tarde, com início às 15h30, bem como áreas de recreio e locais com sombras e espaços sentados.

Próximas datas e locais:

Matosinhos - 13 e 14 de Julho - Estádio do Mar

Figueira da Foz – 20 de Julho – Estádio Municipal José Bento Pessoa