Esta segunda-feira, 20 de novembro, o programa 'The Late Show with Stephen Colbert' contou com um convidado muito especial que dispensa apresentações: o antigo apresentador, David Letterman.

Letterman, recorde-se, foi anfitrião do programa durante mais de 20 anos, de 1993 a 2015.

Esta foi a primeira vez que a personalidade regressou ao Ed Sullivan Theater, onde o programa é filmado, desde que se reformou há oito anos.

O público recebeu Letterman com um caloroso aplauso.

"Stephen, controla esta gente!", brincou Letterman. "Este é o público mais entusiástico com quem estive desde há oito anos, quando anunciei que me ia embora", disse.

Siga o link

O comediante notou ainda que estava muito feliz com este regresso, confessando que sente falta de "tudo" na apresentação.

Note-se que o humorista apresentou mais de 4 mil episódios do 'The Late Show'.

Leia Também: Filha de Bruce Willis com "saudades" do ator (que sofre de demência)