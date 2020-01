É oficial! O ator de 'Stranger Things', David Harbour, namora com a cantora Lily Allen. O casal estreou-se pela primeira vez junto na passadeira vermelha dos Screen Actors Guild Awards, este domingo, em Los Angeles.

Os artistas não se inibiram de posar para os fotógrafos de mãos dadas, colocando desta forma em evidência a relação amorosa. Um encontro que chega depois de terem começado a namorar há alguns meses

Veja na galeria algumas imagens do casal na passadeira vermelha do evento, assim como na after party do mesmo.

