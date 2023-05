O dia 27 de janeiro de 2023 ficará para sempre marcado na vida de David Carreira e de Carolina Carvalho. O filho do casal, o bebé Lucas, veio ao mundo, num momento que os pais guardarão para sempre.

Numa entrevista que deu a Manuel Luís Goucha esta sexta-feira, 19 de maio, David Carreira falou sobre o parto.

"Fiquei muito focado na Carolina. Foi fácil e não fácil. Houve algumas complicações. Basicamente o Lucas estava com os batimentos a cair, mas graças a toda a equipa correu bem", lembra.

O artista conta que de maneira a aliviar a tensão do momento à época, começou a "mandar piadas", mas sem grande efeito.

"Foi cesariana, mas correu lindamente", esclareceu.

No entanto, conforme o próprio confessa, o momento do parto não foi o mais marcante, mas sim o dia em que saíram do hospital. "O que me bateu mais foi quando saímos do hospital e eu estou a conduzir a 40 km à hora, a passar as lombas lentamente e a sentir que aquela era a primeira viagem em família", relata.

"Marcou-me muito. Foi aquele momento de agora somos três", completa.

O artista explicou igualmente que não mostraram Lucas publicamente pois não consideraram que tenha chegado a altura certa para o fazer.

