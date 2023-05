David Carreira foi um dos convidados de Manuel Luís Goucha esta sexta-feira, 19 de maio, com quem falou sobre o seu novo álbum, 'Oyto'. Durante a conversa surgiram outros assuntos, como o relacionamento que mantém com Carolina Carvalho, com quem tem um filho em comum, o bebé Lucas.

Questionado se pensa em subir ao altar com a atriz, o artista notou: "Nunca pensei muito em casamento porque sempre tive pena dos noivos que têm de organizar um casamento".

"És muito descomplicado", disse, entretanto, Goucha.

"Sim. Acho que a vida é melhor assim. Às vezes complicamos demasiado as coisas e eu tento descomplicar", sublinha.

O músico notou igualmente que os 'ingredientes' mais importantes na sua relação são o "amor, a entreajuda, a compreensão e a amizade".

"Acho que é sempre importante teres alguém que te puxe nos momentos menos bons", completou, destacando a grande cumplicidade que partilha com Carolina.

Veja o momento.

Leia Também: Vídeo. Carolina Carvalho espreita ensaios de David Carreira para concerto