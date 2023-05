David Carreira levou Carolina Carvalho esta quinta-feira, 18 de maio, a espreitar os ensaios da sua equipa para os próximos concertos.

"A Carol está a ver se vai dançar", brincou o músico ao filmar a namorada a assistir atentamente às coreografias dos bailarinos.

Ainda a propósito do ensaio, David aproveitou para lembrar os fãs que na próxima segunda-feira, dia 22 de maio, fará uma apresentação especial e acessível a todos no metro de Lisboa.

"Estamos a preparar os concertos, porque no dia 22 vou estar a cantar as novas músicas no átrio do metro da Alameda, às 18h00. Do lado da linha vermelha", realçou.

David Carreira, recorde-se, lança amanhã, sexta-feira, o seu novo álbum: 'OYTO'.

