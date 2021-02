David Carreira usou esta segunda-feira as suas redes sociais para promover o concerto solidário que organizou em homenagem à irmã, Sara Carreira.

'Amor em Casa' foi o nome escolhido para o concerto virtual, que vai acontecer no próximo sábado, dia 6 de fevereiro, na página de YouTube de David.

"Obrigados a estes amigos que me dão a possibilidade de cumprir a promessa de ajudar os profissionais da área da cultura fazendo o que mais gosto, cantar. Este Live é muito mais do que um simples concerto. É a nossa maneira de vos dar consolo neste momento muito difícil com amor, música e entretenimento. Por ser um Live dedicado ao amor não podia deixar de exprimir o meu pela Sara", escreve o filho de Tony Carreira, voltando a reforçar que os lucros angariados com esta iniciativa vão reverter a favor da União Audiovisual.

O concerto de David Carreira contará com a presença de vários artistas convidados, entre eles Carolina Carvalho - namorada do músico.

