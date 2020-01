David Carreira concretizou o sonho de um jovem fã, com a ajuda da Make a Wish, quando chamou o menino ao palco durante o concerto no Altice Arena, no ano passado.

Um momento marcante que o cantor recordou esta quinta-feira, dia 16 de janeiro, na sua página do Instagram.

"Nunca percas a vontade de sonhar, eu e o meu puto Martim enchemos o Altice Arena", escreveu na legenda da fotografia que partilhou na redes social.

Uma imagem que não passou despercebida aos olhos de muitos seguidores. "Foi incrível o que tu fizeste por ele! Fizeste o que muitos não fariam, és sem dúvida um exemplo e um orgulho para mim", disse um fã. "Tanto orgulho em ti e em ser tua fã! Foi dos momentos mais lindos e marcantes do Altice", lê-se num dos muitos outros comentários, que pode verificar na publicação abaixo:

Leia Também: David Carreira é o mais criticado? "Às vezes põe-se a jeito", diz Tony