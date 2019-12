Tony Carreira esteve na manhã desta sexta-feira, dia 20, no 'Programa da Cristina', da SIC, para uma animada conversa com a apresentadora e com o 'vizinho' Cláudio Ramos.

E foi precisamente num momento de descontração que o cantor abordou um assunto sério, as dificuldades que os filhos enfrentam nas suas carreiras pelo facto de serem filhos de um músico de sucesso.

"Eu vejo coisas que não perdoam ao David e sabemos porquê", lamenta Tony.

"O David é o mais criticado", completou Cláudio Ramos, merecendo resposta pronta por parte do artista. "Às vezes também se põe a jeito", disse, sem por isso deixar de realçar o quanto o filho trabalha para conseguir vingar.

