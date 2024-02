David Carreira lançou o tema 'Filho' no dia em que o bebé Lucas completou o seu primeiro ano de vida, no final de janeiro, e o cantor está feliz com o sucesso e carinho que tem recebido.

"Não podia estar mais feliz por todas as vossas mensagens de carinho e amor na nova música. Já chegamos a um milhão de streams e views, obrigado a todos", disse numa publicação que fez no Instagram.

Às palavras, o cantor juntou ainda encantadoras imagens onde o podemos ver com o filho e a companheira, Carolina Carvalho.

