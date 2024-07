David Carreira informou que não iria estar presente num evento que tinha marcado hoje, dia 5 de julho, em Lisboa, mais precisamente no Cais do Sodré, para o lançamento da sua nova música: 'G Wagon'.

Num comunicado que partilhou na sua página de Instagram primeiramente, lê-se: "Por motivos de força maior não irei conseguir estar presente na ação que íamos fazer convosco no Jardim Roque Gameiro (Cais do Sodré) e terei de adiar para este domingo, no mesmo local, à 17h, para curtirmos juntos o novo som 'G Wagon'".

Já num vídeo, que poderá ver na galeria, o artista acrescenta: "É com muita pena que faço este vídeo hoje. Quero dizer-vos desde já que estou bem, a voz sumiu, e como podem ver estou a ser acompanhado há uma semana".

"Tenho muita pena de não poder estar convosco. Quem me conhece sabe que aquilo que eu mais gosto é cantar ao vivo", completa.

David nota ainda que está a fazer os possíveis para conseguir dar os concertos que tinha marcados para amanhã e domingo.

