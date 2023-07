David Carreira voltou a surpreender os fãs com novas fotografias em que aparece na companhia do filho Lucas, que nasceu no início do ano.

Desta vez, o músico posou para as fotos enquanto estava com o filho ao colo e junto de um piano. "Temos mais um músico em casa", escreveu o papá 'babado' na legenda das imagens que pode ver na galeria.

Na caixa de comentários, David Carreira rapidamente recebeu várias carinhosas reações. "Não aguento tanto amor, o Lucas já é um artista, quem sai aos seus...", pode ler-se entre as várias mensagens.

De recordar que o bebé Lucas é fruto da relação de David Carreira com a atriz Carolina Carvalho.

