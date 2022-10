Em 2012, David Carreira integrou o elenco da oitava temporada da série juvenil 'Morangos com Açúcar', na qual fez par romântico com Gabriela Barros.

Esta sexta-feira, 30 de setembro, durante uma entrevista que deu a Manuel Luís Goucha, o músico foi surpreendido por Gabriela, que lhe deixou uma mensagem a recordar os velhos tempos.

Depois de ver a mensagem, David fez uma revelação.

"Tive uma paixoneta por ela nos ‘Morangos’. Se ela tivesse dito isto na altura dos ‘Morangos’ eu ficava todo vermelho agora", afirmou entre risos.

"Ela sabe, eu contei-lhe. Nós cruzamo-nos agora no aeroporto, eu estava com a Carol [Carolina Carvalho, sua namorada], a caminho do Brasil e ela estava a caminho de outro sítio. Ficamos de combinar um jantar para falarmos da vida uns dos outros… Mas na altura eu tive um paixoneta grave pela Gabriela. Eu ia para as cenas já quase a tremer - as cenas assim mais de casal e beijinhos - eu a tremer por todos os lados. Nunca lhe disse, sempre fui assim tímido e deixei passar", completa.

Veja o momento.

