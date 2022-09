David Carreira emocionou os espetadores esta sexta-feira, 30 de setembro, ao recordar a irmã, Sara Carreira, durante uma entrevista conduzida por Manuel Luís Goucha.

"Para mim só seria a melhor tour destes 10 anos se eu pudesse ter tido a presença da Sara na tour. É só isso que me leva a não dizer que para mim é a melhor tour que eu dei", começou por afirmar, referindo-se à digressão que em 2022 celebrou os seus 10 anos de carreira.

"Se tiver de dizer qual a minha melhor digressão, diria que é a de 2019. Aí estive com a Sara, com o Mickael, fui fazendo alguns concertos com o meu pai. Eles estiveram dentro desta digressão. Agora, nesta dos 10 anos, estive com o meu pai, com o Mickael, mas falta...", disse.

Apesar da ausência física, David não tem dúvidas de que a irmã "continua a estar presente".

"Deixei um bocado de ser religioso depois de tudo o que aconteceu", confessou. Apesar de admitir estar "zangado" com o destino, David assegura sentir que "pouco a pouco as coisas vão evoluindo para um caminho melhor".

"Há momento em que tu sentes, todas as pessoas que perdem uma pessoa tão próxima sentem, a presença dessa pessoa nos momentos chave ou nos momentos mais normais do dia-a-dia. É ótimo e por isso é que me dá vontade de continuar e de ter essa alegria que não quero perder. Óbvio que há momentos em que acabas por estar mais triste mas quero manter essa positividade, sempre", completou.

Sara Carreira, a filha mais nova de Tony Carreira e Fernanda Antunes, morreu em dezembro de 2020 na sequência de um violento acidente de viação.

